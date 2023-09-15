Рэпер Моргенштерн отказался беседовать с Собчак в Москве из-за отъезда Милохина

Рэпер Моргенштерн в своем Instagram опубликовал обращение к журналистке Ксении Собчак, в котором иронично прокомментировал ее согласие на интервью. "Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати признаюсь, выглядите недурно", - съязвил Моргенштерн. Он отказался беседовать с Собчак в Москве после инцидента с блогером Даней Милохиным, который вернулся в Россию, но улетел через день из-за призывов отправить его в армию. Моргенштерн перечислил еще три условия, на которых он согласен давать интервью. Во-первых, рэпер настоял, чтобы беседа состоялась в Дубае. Во-вторых, музыкант хочет, чтобы Собчак разговаривала с ним без наушника и подсказок от команды. "В-третьих, самая главная причина, по которой я готов пожертвовать собой и снова отдать себя на растерзание вам - рекламная интеграция. Она в нашем интервью за мной", - резюмировал музыкант. Незадолго до этого Собчак также подшутила над словам Моргенштерна об "интервью-реванше". Тем не менее журналистка согласилась выслушать условия звезды.