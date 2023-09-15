Умер юморист Вячеслав Цветной

В 53 года умер российский юморист Вячеслав Цветной
На 54-м году жизни ушел российский артист эстрады, комик, юморист и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной.
Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.
"Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)", - написал чиновник.
Отмечено, что Цветной был единственным в республике мастером юмористического жанра.
"Его природный талант был признан народом давно, и концерты с его участием всегда собирали полные залы! Мы тебя будем помнить, друг! Спасибо за всё, что ты успел оставить для своего народа!" - написал министр.
Цветной - ученик заслуженного артиста России, юмориста Анатолия Ушакова. Выступал в составе коллектива "Шулдыр жыт".
Причина смерти Цветного не названа. О времени о месте прощания пока информации нет.