Музыканта Игоря Николаева экстренно госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает Telegram-канал 112, сейчас медики проводят тщательное обследование, чтобы принять решение, можно ли провести Николаеву операцию.

Напомним, что проблемы с сердцем у композитора возникли еще в начале года — о его госпитализации с подозрением на инфаркт СМИ сообщили 31 января. Тогда Николаева экстренно доставили в больницу и прооперировали — ему поставили два стента. После медики стабилизировали состояние музыканта и выписали из медучреждения.