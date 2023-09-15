Игоря Николаева экстренно госпитализировали в палату интенсивной терапии
Музыканта Игоря Николаева экстренно госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает Telegram-канал 112, сейчас медики проводят тщательное обследование, чтобы принять решение, можно ли провести Николаеву операцию.
Напомним, что проблемы с сердцем у композитора возникли еще в начале года — о его госпитализации с подозрением на инфаркт СМИ сообщили 31 января. Тогда Николаева экстренно доставили в больницу и прооперировали — ему поставили два стента. После медики стабилизировали состояние музыканта и выписали из медучреждения.
При этом сам Николаев после заявлял, что чувствует себя хорошо, а информация о его критическом состоянии была несколько преувеличена. Свои выступления композитор отменять не стал.