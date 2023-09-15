Шнуров обвинил организаторов в отмене концерта «Ленинграда» в Москве

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября в «Лужниках», отменили из-за его организаторов — компании «Артлайф». Об этом заявил лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров.

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— Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров, и группировка «Ленинград», как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные, — сказал он.

При этом концерт отменили по «не зависящим от организатора причинам», говорится на официальной странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

16 сентября в Москве отменили концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в «Лужниках».

В России продолжают отменять концерты артистов, которые выражают поддержку киевскому режиму.

Кроме того, в некоторых казахстанских городах должны были состояться концерты команды «Камызяки». Однако организаторы тура сообщили об их отмене из-за недавней поездки участников команды Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в Донбасс.