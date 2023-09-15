Корпоративы Галкина* подешевели за год почти вдвое

Корпоративы Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом) подешевели почти вдвое всего за год. Как сообщает Telegram-канал Mash, еще летом 2022 года его гонорар превышал 120 тысяч евро, тогда как сейчас он составляет около 75 тысяч евро с возможностью торга.

По информации канала, площадки стали отказывать Галкину* в мероприятиях. В частности, организаторы отменили концерт в Таллине, запланированный на 15 сентября. До этого аналогичное решение приняли в Казахстане — там местные власти отменили гастроли комика.

С частными выступлениями ситуация оказалась не лучше — сейчас у Галкина* свободны множество дат, а менеджер рад торговаться за стоимость выступления. При этом райдер артиста почти не изменился. В нем по-прежнему есть требования предоставить полные списки гостей, охрану, питание в ресторанах, билеты в бизнес-класс самолета и прочее. Однако темы выступления теперь можно согласовывать.