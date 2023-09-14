Алексея Панина требуют признать иноагентом

Активист Виталий Бородин направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, поводом для подачи заявления стали высказывания Панина против специальной военной операции на Украине.

Как отмечает источник, это уже второе обращение Бородина относительно Панина. В августе активист просил проверить интервью с Паниным на призыв к терроризму и вооруженному восстанию в России.

2 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет России проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина на публичное оправдание терроризма после их совместного интервью.

Инициаторами проверки против Панина выступила организация под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета». Они подсчитали, что тот «призывает людей стать террористами».