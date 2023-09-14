Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

Певец Воробьев заявил, что практически не чувствует боли с левой стороны тела
Певец Алексей Воробьев рассказал в беседе с mk.ru, что смог больше трех месяцев ходить с осколком в руке из-за последствий инсульта.
Воробьев объяснил, что после обширного инсульта он не чувствует практически ничего с левой стороны тела, включая боль. Артист уверен, что последствия болезни будут с ним всегда.
«Просто я адаптировался», — объяснил звезда.
Воробьев отметил, что в основном он более чем здоров.
В августе Воробьев сообщил, что оказался в больнице. Артист получил травму, когда у него упала картина на стакан с водой. Емкость разбилась, а осколки от стекла вошли артисту в руку. Певец рассказал, что часть стекла задевала нерв и подрезала при каждом движении сухожилие.
В сентябре Воробьев признался, что избавился от осколка стекла в руке. Он показал кадры из больничной палаты с перебинтованной рукой и отметил, что врачи приняли решение делать общую анестезию несмотря на перенесенный инсульт певца. Воробьев снял, как колет себе медикаменты в живот перед операцией.