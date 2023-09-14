Концерт "Ленинграда" в "Лужниках" отменили за три дня до шоу

Шоу "Эпоха" российской группы "Ленинград" в московских "Лужниках", одной из самых больших спортивных и концертных площадок страны, внезапно отменено - за три дня до старта. Концерт должен был пройти 16 сентября.

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Информация об отмене появилась накануне в соответствующем разделе ресурса Kassir.ru.

Причина не уточнена. Комментариев от самого Шнурова пока нет. Деньги за купленные билеты можно получить до конца ноября.

"Группировка Лениград" (именно так звучит полное название коллектива) была создана Шнуровым в 1997 году, стремительно стяжав скандальную и яркую славу.