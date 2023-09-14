Татьяна Буланова рассказала, на что не может уговорить мужа

Певица Татьяна Буланова пожаловалась в беседе с kp.ru, что не может уговорить мужа Валерия Руднева жить в Санкт-Петербурге.

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Буланова объяснила, что они в основном живут в Москве, так как супруг любит этот город. Однако звезда хочет переехать в Санкт-Петербург. Из-за этого пара периодически живет раздельно. Исполнительница уточнила, что у них в отношениях все хорошо.

«Никакого кризиса нет», — уверила певица.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

Буланова рассказывала, что из-за работы она и Руднев не смогли организовать медовый месяц. Певица шутила, что уже забыла имя своего партнера из-за постоянных разъездов.