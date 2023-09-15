Певец Стас Пьеха объявил о смерти бабушки Валентины

На своей странице он опубликовал трогательное детское фото с ушедшей родственницей и подписал его словами: "Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать". Он также опубликовал еще две фотографии. На одной из них было запечатлено чистое и солнечное небо, видимое из окна, предположительно, из поезда. Подпись к этой публикации была "в детство". Затем артист добавил еще одну фотографию, на которой сам спокойно сидит и грустно смотрит в камеру. Глаза Пьехи были покрасневшие от горя. Певец решил не раскрывать подробности и причины произошедшего.