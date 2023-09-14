Меган Маркл планирует заработать миллионы на собственных мемуарах

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл собирается написать собственные мемуары о жизни в королевской семье, сообщает Daily Express. На эту мысль Маркл натолкнул успех автобиографической книги супруга «Запасной», которая после выхода в январе 2023 года побила рекорды продаж в Великобритании , США , Канаде и Испании . Эксперты предрекают, что на своей книге Маркл сможет заработать миллионы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маркл может зарабатывать по $1 млн за публикацию каждого поста в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), сообщил эксперт по соцсетям Эрик Шиффер. До замужества Маркл имела более 3 млн подписчиков в аккаунте, однако отказалась от его ведения, соблюдая королевский этикет. Теперь же она решила перезапустить блог и начать зарабатывать на рекламе.

До этого стало известно, что Маркл никогда не вернется в Великобританию, потому что не захочет делать реверанс перед Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королема. Напряженные отношения между Маркл и Милддлтон являются одной из причин, по которой Сассексы продолжат свою жизнь в США. Также сообщалось, что с тех пор, как Гарри и Маркл ушли с поста действующих членов королевской семьи в 2020 году и переехали в Калифорнию, между ними и членами королевской семьи возникла напряженность, а документальный сериал «Гарри и Меган» на Netflix ухудшил отношения.