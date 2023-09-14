Лада Дэнс приехала на съемки на костылях

Певица Лада Дэнс приехала на съемки шоу телеканала «Муз-ТВ» «Битва поколений» на костылях. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Напомним, что недавно она пережила тяжелую аварию. На следующей неделе ожидается премьера проекта – она состоится 23 сентября.

Дэнс отметила, что это не первая ее травма в жизни.

«Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью», — отметила она.

Певица заявила, что она является закаленным бойцом.

Напомним, что авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. Певица получила закрытую черепномозговую травму, сотрясение мозга и травму бедра. Ее продюсер Сергей Пудовкин заявлял, что врачи исключили подозрение на перелом позвоночника.

Лада Дэнс через несколько дней после аварии