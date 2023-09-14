Названа причина возвращения Дани Милохина в Москву

Тиктокер Даня Милохин прилетал в Москву ради свидания с девушкой и заработков. Как сообщает StarHit, об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам блогера, билеты, в том числе обратный, ему оплатили рекламодатели. Однако главной целью его приезда была встреча с девушкой, личность которой Милохин раскрывать не стал. Чем закончилось свидание он также не рассказал.

Напомним, что накануне Милохин вернулся в Россию. В соцсетях он опубликовал видео, где танцует на Красной площади под трек Scally Milano «Я не хочу жить в Дубае». Вечером 11 сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в Минобороны с просьбой призвать блогера в армию в осенний призыв. В своем Telegram-канале она отметила, что отсрочки от службы у Милохина нет.