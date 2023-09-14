В Латвии и Эстонии отменили спектакли с Паниным*

Комедийный спектакль "Скамейка" с российским актером Алексеем Паниным* (признан Минюстом РФ иноагентом) и украинской актрисой Верой Куценко отменили в Таллине. Об этом сообщают местные СМИ.

Спектакль должны были показать в Центре русской культуры в столице Эстонии 14 октября. После скандала с задержанием актера в Таллине концерт выступление отменили, не покажут его и в Латвии, где 15 октября актер должен был выступить в рижском Доме латышского общества.

Организатор концерта компания Artmusic подтвердил, что "Скамейка" отменена, однако в компании не связывают это со скандалом.

"Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято еще в августе", - рассказали организаторы.

Покупателям обещают вернуть деньги за купленные билеты.

Сам актер причиной отмен спектаклей в странах Балтии назвал непрофессионализм организаторов.

"Они не сделали никакой рекламы, они не сделали ничего, чтобы продать спектакль и разбогатеть самим. Рассчитывали, что где-то что-то разместят левой ногой и сразу все побегут - так не работает", - заявил Панин, отметив, что в Израиле отыграл пять спектаклей с аншлагом.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. По словам женщины, знакомой с актером, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.