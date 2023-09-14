В Нью-Йорке арестовали сталкера актрис Бэрримор и Уотсон

Сталкер актрисы Дрю Бэрримор был арестован в Нью-Йорке, когда он искал звезду »Гарри Поттера» Эмму Уотсон. Об этом сообщает TMZ.

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37-летнего мужчину по имени Чед Майкл Бусто задержали после того, как он ворвался в гримерку за кулисами Недели моды в Нью-Йорке в Бруклин Нейви Ярд и потребовал встречи с Уотсон.

В полицейском отчете говорится, что Бусто кричал на моделей и визажистов.

«Я хочу жениться на Эмме Уотсон. Дайте мне поговорить с Эммой Уотсон. Дайте мне сфотографироваться с Эммой Уотсон», — как рассказали очевидцы, говорил он.

Неизвестно, находилась ли актриса в этот момент в помещении.

Сейчас Бусто обвиняют в хулиганстве и незаконном проникновении.

В конце августа 48-летняя Бэрримор была вынуждена покинуть запись интервью с певицей Рене Рэпп в Нью-Йорке из-за агрессии Бусто. Посетитель культурного центра 92NY на Манхэттене (Нью-Йорк, США) сначала позвал Бэрримор из аудитории по имени, и та поздоровалась с ним. После этого мужчина начал приближаться к сцене, выкрикивая собственное имя. Он требовал, чтобы Бэрримор встретилась с ним.