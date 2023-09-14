«Переключился на тех, за кого заплатили»: Шаляпин высказался о Дробыше

Певец Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему продюсер и композитор Виктор Дробыш не стал с ним работать после проекта «Фабрика звёзд». По мнению исполнителя, это произошло потому, что продюсер сотрудничает только с теми артистами, за которых платят обеспеченные родственники или спонсоры. А за Шаляпина, по словам самого певца, платить было некому.

Артист отметил, что он приехал в Москву из Волгограда в 15 лет и, пытаясь пробиваться в шоу-бизнесе, «стучался в разные двери». После участия в проекте «Фабрика звёзд» на Первом канале Шаляпин надеялся на поддержку продюсера шоу Виктора Дробыша. Однако тот не стал с ним работать.

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Виктор Дробыш не стал мною заниматься, переключился на тех, за кого заплатили. Я не люблю вот эти двойные стандарты. Ну так и скажи, что заплатили за этого, а за тебя не занесли, вот я и не стал заниматься, — подчеркнул Шаляпин.

Певец говорит, что сейчас многие продюсеры отказываются с ним сотрудничать «из-за шлейфа желтого пиара». А именно из-за участия Шаляпина в ток-шоу со скандальными информационными поводами. Артист признаётся, что соглашался на шоу и скандалы осознанно: поскольку не видел для себя другого выхода пробиться к зрителю.

Давайте в корень смотреть. Мне не дали ни возможностей (заявлять о себе как исполнителе народных песен. — NEWS.ru), ни музыкальных эфиров. Я пошел другими путями — через ток-шоу, а что мне оставалось делать, — отметил исполнитель.

Он подчеркнул, что если бы не ток-шоу, то публика давно бы его забыла, «такова жестокая реальность». Мы же видим, сколько талантливых людей у нас есть в стране, они появляются в музыкальных шоу и «исчезают на второй день, никто и не помнит их», резюмировал Шаляпин.