Виктория Боня разыграет на деньги свои фотографии

Телеведущая Виктория Боня решила продать свои фото после пластики
Блогер и модель Виктория Боня поделилась с подписчиками личного блога мыслями о том, как заработать деньги после трат на пластическую операцию.
Телеведущая Виктория Боня решила продать свои первые фотографии подписчикам, которые предложат на аукционе большую сумму.
«Я решила, что было бы неплохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все-таки сумма не маленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем! При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий... Я пошла думать», — написала Боня.
На прошлой неделе Виктория Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей. Через несколько дней она показала первый снимок после хирургического вмешательства. На размещенном фото Виктория Боня лежит на кушетке. Большую часть ее лица закрывают тканевые салфетки, однако сквозь них видны синяки и отеки в области глаз.