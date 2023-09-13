Козловский отсудил 1 рубль у по иску о защите чести и достоинства

Актер Данила Козловский отсудил 1 рубль у активиста Виталия Бородина по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Актер дважды пытался подать иск к Бородину, однако суд их не принимал. В результате Козловскому все же удалось подать иск — 13 сентября суд его удовлетворил.

Изданию «Подъем» Бородин заявил, что не будет выплачивать актеру компенсацию, пока не разбирательство не пройдет вышестоящие инстанции. Активист утверждает, что просил перенести заседание, поскольку с его стороны там никого не было — все его адвокаты находятся в командировках.

«Если это решение вынесено без нас, то это нарушение на правозащиту. Если решение действительно такое, будем обжаловать, готовиться к следующему вышестоящему заседанию и будем там до конца уже судиться», — заявил он.

Напомним, что в середине апреля Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации на Украине Козловский уехал в США, а после решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Активист утверждал, что актер критиковал российские власти.