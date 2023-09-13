Гузеева вспомнила издевательства Гурченко на съемках «Жестокого романса»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в программе «Письма» на Первом канале вспомнила, как в 1984 году во время съемок картины «Жестокий романс» над ней издевалась Людмила Гурченко. По словам Гузеевой, она в то время была неопытной и не имела права голоса на картине, а Гурченко считалась именитой и уважаемой звездой кино. Кадры с участием Гурченко впоследствии были вырезаны из фильма режиссером Эльдаром Рязановым, потому что ее героиня не вписалась в общую концепцию, сообщила Гузеева.

Я была совсем молодая и мне было страшно... и вдруг такая звезда. Сказала мне: «Как ты говоришь твоя фамилия? Гузеева? Поменяй фамилию, всю жизнь будешь на «Узбекфильме» сниматься». Потом она гримеру моему сказала: «В этой девочке мало русскости, брови у нее убери». Я не имела права голоса. И гример перекрасила мои брови соболиные в рыжий цвет, — заявила Гузеева.

Также Гурченко заставила гримеров запудрить впалые щеки Гузеевой, объяснив это тем, что у нее самой «круглые щечки». Стычки с Гурченко, по словам Гузеевой, закалили ее характер и помогли ей в будущем сыграть много героинь с ярким властным характером. Актриса обратилась к покойной коллеге с просьбой не обижаться на ее откровения, заметив, что говорит правду.