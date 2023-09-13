Собчак поздравила мужа с четвертой годовщиной свадьбы

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поздравили друг друга в соцсетях с четвертой годовщиной свадьбы.
Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фотографию, на которой они с Богомоловым запечатлены на пляже.
"Нам 4 года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой", - подписала снимок журналистка.
В комментариях к посту пару поздравили их друзья и поклонники.
"Какие вы красивые! Счастья и любви", "Удивительно гармоничная пара", "Счастливых и долгих лет вместе", "Любви и гармонии", - написали пользователи под постом.
Константин Богомолов также опубликовал несколько снимков с женой на своей странице в Instagram.
"Четыре года назад К+К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. Четыре года любви и вся жизнь впереди. Спасибо тебе, мое счастье", — подписал фотографии режиссер.
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Для обоих этот брак стал вторым. Телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого она родила сына по имени Платон. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, в браке с которой родилась дочь Анна.