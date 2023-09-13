Собчак поздравила мужа с четвертой годовщиной свадьбы

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поздравили друг друга в соцсетях с четвертой годовщиной свадьбы.

© Xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фотографию, на которой они с Богомоловым запечатлены на пляже.

"Нам 4 года. Спасибо за то, что делаешь меня очень счастливой", - подписала снимок журналистка.

В комментариях к посту пару поздравили их друзья и поклонники.

"Какие вы красивые! Счастья и любви", "Удивительно гармоничная пара", "Счастливых и долгих лет вместе", "Любви и гармонии", - написали пользователи под постом.

Константин Богомолов также опубликовал несколько снимков с женой на своей странице в Instagram.

"Четыре года назад К+К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. Четыре года любви и вся жизнь впереди. Спасибо тебе, мое счастье", — подписал фотографии режиссер.