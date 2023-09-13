Киркоров раскрыл, какая «крыса» подтолкнула его к пластике

По словам Киркорова, несколько лет назад в сети появились снимки, где он отдыхал на море. Однако артисту не понравилось, что в кадре он выглядел неэстетично и с лишним весом. Из-за фото у звезды возникли комплексы, поэтому долгое время он не мог раздеться на пляже. Однако, по мнению певца, слив снимков пошел ему на пользу.