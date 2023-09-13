Киркоров раскрыл, какая «крыса» подтолкнула его к пластике
Певец Филипп Киркоров признался в шоу "Малахов", что неудачные пляжные фото подтолкнули его к пластической операции и заставили задуматься о своей внешности.
По словам Киркорова, несколько лет назад в сети появились снимки, где он отдыхал на море. Однако артисту не понравилось, что в кадре он выглядел неэстетично и с лишним весом. Из-за фото у звезды возникли комплексы, поэтому долгое время он не мог раздеться на пляже. Однако, по мнению певца, слив снимков пошел ему на пользу.
"Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять", - объяснил исполнитель.
Киркоров признался, что только после пластической операции смог себе позволить раздеться и позагорать на пляже.
В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.
В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова.