Хайдаров расплакался в студии шоу "Малахов"

Киркоров заметил, что у Хайдарова "глаза на мокром месте". Он держал специалиста за руку и назвал его трогательным человеком. "Все эти журналы, обложки… У меня многие спрашивают: "Ну зачем тебе это нужно?", я говорю: "Для мамы. Мама их собирает и так гордится этим", - заявил хирург.