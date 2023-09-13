Хирург Хайдаров пустил слезу на съемках шоу
Пластический хирург Тимур Хайдаров расплакался в студии шоу "Малахов".
Хайдаров со слезами на глазах рассказывал о своей матери. Хирург признался, что родительница воспитывала его и брата одна. Специалист заявил, что делает все, чтобы мать им гордилась. Хайдарова поддержал певец Филипп Киркоров, который делал у него пластику.
Киркоров заметил, что у Хайдарова "глаза на мокром месте". Он держал специалиста за руку и назвал его трогательным человеком. "Все эти журналы, обложки… У меня многие спрашивают: "Ну зачем тебе это нужно?", я говорю: "Для мамы. Мама их собирает и так гордится этим", - заявил хирург.
В сентябре Киркоров в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в рамках ее интервью с врачом. Певец сравнил пластическую хирургию с искусством, назвал Хайдарова художником, а себя - его лучшим созданием.
Известно, что не все довольны услугами Хайдарова. 22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и "отвратительные шрамы". Ее поддержала коллега Любовь Успенская, признавшись, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.