Дочь Славы перечислила свои табу в актерской карьере

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с Prozvezd, что ей еще нужно набраться опыта и узнать тонкости актерской профессии.

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Морозова рассказала, что сейчас пробуется на эпизодические роли. У девушки есть единственное табу - это интимные сцены. Она объяснила, что это связано с ее семейным положением. У дочери звезды есть муж и сын.

"Я не хочу, чтобы потом одноклассники показывали моему ребенку мои обнаженные фотографии. А то потом он придет домой и спросит: "Мам, ты что - проститутка?" - поделилась дочь артистки.

Морозова отметила, что подписалась на всех самых известных кастинг-директоров, общается с ними и показывает себя. Она даже успела пройти несколько проб, но пока ждет ответа. Девушка призналась, что ей немного страшно пробовать себя в актерстве, так как это для нее в новинку.

"Обучаюсь в основном сама. Если есть возможность, то хожу на разные интенсивы, марафоны. В общем, пользуюсь любой возможностью. Вы же понимаете, что я не могу отдавать себя полностью этому делу. Потому что у меня маленький ребенок", - отметила начинающая актриса.

25 ноября 2022 года Морозова вышла замуж за возлюбленного Андрея Дедова. Известно, что ее супруг далек от публичности и занимается автобизнесом.