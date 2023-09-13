Блогер Давид Манукян попал в больницу

Блогер и рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, сообщил в Instagram, что был госпитализирован.

© РИА Новости/dava_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Манукян опубликовал фото из больничной палаты. На снимке артист лежит на койке под капельницей.

"Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице", - подписал публикацию блогер.

В июле Дава пожаловался, что у него началась аллергическая реакция. У артиста случился отек Квинке. Блогер опух и покрылся красными волдырями.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.