Блогер Давид Манукян попал в больницу

Дава сообщил о госпитализации
Блогер и рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, сообщил в Instagram, что был госпитализирован.
Манукян опубликовал фото из больничной палаты. На снимке артист лежит на койке под капельницей.
"Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице", - подписал публикацию блогер.
В июле Дава пожаловался, что у него началась аллергическая реакция. У артиста случился отек Квинке. Блогер опух и покрылся красными волдырями.
Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.
10 июля 2023 года стало известно, что Дава ушел с поста ведущего реалити-шоу "Дом-2", где работал с 2021 года. В том же месяце директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что Манукян стал новым лицом телеканала.