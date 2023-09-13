Александр Олешко рассказал о дружбе с Иосифом Кобзоном

Актер Александр Олешко признался в беседе с aif.ru, что с уважением относился к певцу Иосифу Кобзону, так как видел, как тот много работал.

По словам Олешко, Кобзон старался предоставить помощь всем, кто в ней нуждался. Актер заявил, что певец мог позвонить "куда угодно и кому угодно, чтобы все было исполнено". Артисты познакомились на одном из концертов. Олешко рассказал, что ему был "невероятно приятно" и удивительно, когда Кобзон посетил его 40-летний юбилей.

"Иосиф Давыдович приехал меня поддержать. И когда я пел песню из его репертуара "А у нас во дворе", на втором куплете он вышел из-за кулис и начал мне подпевать. Мы продолжил петь вместе, а в зале были овации. Люди его любили, понимали, восхищались им, понимая какой это голос и мощный талант!" - заявил Олешко.

Иосиф Кобзон начал свою карьеру в 1959 году. Он выступал вокалистом в Цирке на Цветном бульваре. В 1987-м он удостоился звания народный артист СССР. Он также является заслуженным деятелем искусства Автономной Республики Крым, Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой и Луганской Народной Республики.