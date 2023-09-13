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Волочкова расплакалась перед последним концертом

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась в беседе с mk.ru на "настоящий казус" перед последним выступлением.

Волочкова расплакалась перед последним концертом
© Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Волочкова заявила, что на концерте отсутствовало балетное покрытие. По ее словам, за полчаса до начала спектакля приехали декорации, однако покрытие отсутствовало. Звезда вспомнила, как села на пол и стала громко плакать, а затем накричала на всех. Она объяснила, что выступать без специальных условий - это большой стресс для ее ног. В итоге организаторы постелили на сцене рекламную ткань.

"Я открою вам секрет, я научилась танцевать на баннерной ткани - материале, на котором печатают рекламные баннеры, в том числе и к выборам политиков. Его привезли лишь за 15 минут до начала моего выступления. Спектакль прошел с переаншлагом, вместо тысячи человек пришло 2 500 зрителей", - поделилась артистка.

Волочкова добавила, что история с покрытием стала "завершающей точкой" ее спектакля. Она опровергла, что заканчивает карьеру. Звезда уточнила, что готовит новое шоу.

В сентябре Волочкова опровергла слухи о задолженностях перед государством. Балерина уверила, что исправно платит налоги и все коммунальные платежи.

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