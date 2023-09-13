Волочкова расплакалась перед последним концертом

Волочкова заявила, что на концерте отсутствовало балетное покрытие. По ее словам, за полчаса до начала спектакля приехали декорации, однако покрытие отсутствовало. Звезда вспомнила, как села на пол и стала громко плакать, а затем накричала на всех. Она объяснила, что выступать без специальных условий - это большой стресс для ее ног. В итоге организаторы постелили на сцене рекламную ткань.