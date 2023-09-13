Киркоров рассказал о страшных последствиях пластики Пугачевой

«Великая певица наша, Алла Пугачева, она подписала бумаги и поняла, что если останется там, то ее не станет. Какая-то у нее очень серьезная чуйка. Она вернулась в Москву, и ее спасли доктора, слава тебе, Господи. Живет, здравствует, прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит, — девчонка!» — восхитился он.