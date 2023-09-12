Слава и Успенская отреагировали на интервью Хайдарова Собчак по поводу скандала

«Ни один нормальный человек не будет оправдывать преступления и хамское отношение. Собчак уже везде отомстила: и меня выставила в свое время плохой матерью, не занимающейся своим ребенком. И Слава не раз по этой дамочке "проходилась". Теперь, видимо, мстит. Дайте время. Все окончательно встанет на свои места», — написала в своем блоге певица.