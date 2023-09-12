На Клаву Коку вылили шесть ведер помоев

В новом выпуске «Сердце Клавы» на певицу и блогершу Клаву Коку вылили шесть ведер помоев. Об этом сообщает Super.
Претенденты на сердце Коки проходили в рамках шоу на канале «Пятница» испытание на честность при помощи полиграфа. Если они обманывали, на Коку переворачивалось ведро нечистот.
Девушка призналась, что чуть не зарыдала.
«Ужасные ощущения: противно и физически, и морально. Самое неприятное — что этого можно было избежать: ребята же знали, когда они говорят неправду», — поделилась впечатлениями она.
По словам певицы, она поняла все о тех, кто солгал на шоу.
«Пойду отмываться от их лжи. Всегда неприятно разочаровываться в людях», — заключила звезда.
Накануне Клава Кока призналась в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец, что ей была неприятна ситуация во время скандала между ней и артисткой Ольгой Бузовой в Куршевеле.