Инстасамка хочет судиться с Mia Boyka

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) пригрозила исполнительнице Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) судом из-за кавера на свой хит. Об этом сообщает издание Super.

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Зотеевой не понравилось, что Бойко исполнила кавер на песню «За деньги — да».

По данным издания, на днях Бойко получила звонок от команды рэперши, и представители Зотеевой в разговоре с артисткой заявили, что подадут на нее в суд, если она «не выскажется публично» о своей ошибке.

Уточняется, что Mia Boyka не планирует извиняться.

Песню «За деньги да» Инстасамка выпустила в ноябре 2022 года на лейбле NaMneCash Music. Продюсером песни выступил муж Инстасамки Moneyken.

Накануне Зотеева поделилась с подписчиками своих социальных сетей фотографией без макияжа.