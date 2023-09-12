Звезда «Кривого зеркала» назвал причину закрытия шоу

Российский артист эстрады, звезда программы «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование. В разговоре с «Аргументами и фактами» он заявил, что артисты стали покидать передачу, потому что съемки в ней приносили им меньше денег, чем сольные гастроли.

© Lenta.ru

«Когда у нас заканчивались съемки "Кривого зеркала", мы все разъезжались на свои сольные гастроли. (...) На гастролях мы, конечно, зарабатывали больше. Поэтому люди постепенно стали отваливаться. И постепенно это все разошлось, как круги на воде», — назвал причину закрытия программы Морозов.

Также юморист заверил, что смех зрителей, который звучал в передаче, был настоящим.

Ранее Морозов назвал страну, которую он считает лучшей для российских артистов. По его мнению, таким местом является Белоруссия. Юморист объяснил, что на концертах в этой стране всегда была душевная атмосфера.