В клиниках Хайдарова проведут внеплановые проверки после обращения Успенской

Певица Любовь Успенская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила о том, что в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова пройдут внеплановые проверки после ее обращения в прокуратуру Москвы.

«Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении надзорных мероприятий в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров», — написала Успенская.

Она заверила, что не бросит доверившихся ей людей. Звезда призвала обращаться с вопросами по теме к адвокату Елене Сениной, которая и ведет коллективное дело против звездного хирурга.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.