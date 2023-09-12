На дочь болеющей раком Анастасии Заворотнюк подали в суд

На дочь болеющей раком российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, Анна Заворотнюк задолжала банку 85 тысяч рублей, после чего организация подала исковое заявление. Администраторы канала предположили, что дочь артистки могла забыть закрыть кредитную карту или взять займ и вложиться в неудачный стартап.

В статье также упоминается, что несколько лет назад Анна Заворотнюк открыла шоурум одежды, однако этот бизнес вскоре прекратил свое существование.

В августе стало известно, что налоговая служба заблокировала счета Анастасии Заворотнюк.