Zivert вспомнила, как спала с кассетой Губина

Певица заявила, что была тайно влюблена в Губина
Певица Zivert призналась, что была влюблена в артиста Андрея Губина. Об этом сообщает Prozvezd.
Zivert рассказала, что спала с кассетой Губина, и назвала певца своей «любимкой». Особенно артистке нравилась его песня «Милая моя далеко». Звезда не может вспомнить, когда впервые наткнулась на его творчество.
«Наверное, где-то на прилавке заметила его кассету. Я и во внешность его влюбилась. Он был такой миленький», — поделилась исполнительница.
Zivert отметила, что до сих пор не знакома с Губиным. Помимо данного артиста, ей также в подростковом возрасте нравилась группа «Звери».
«Я даже была на их концерте. Это было шедеврально», — рассказала звезда.
Zivert начала свою карьеру в 2017 году, когда представила свою дебютную композицию «Чак». В 2018-м она выпустила первый мини-альбом «Сияй». Артистка получила наибольшую известность после выхода песни «Life».
В сентябре Zivert вспомнила, как ей предлагали «секс за гроши». Она уточнила, что получала подобные предложения в разные периоды в жизни. По ее мнению, многие девушки сталкивались с похожим опытом.