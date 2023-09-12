Zivert вспомнила, как спала с кассетой Губина

Певица Zivert призналась, что была влюблена в артиста Андрея Губина. Об этом сообщает Prozvezd.

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Zivert рассказала, что спала с кассетой Губина, и назвала певца своей «любимкой». Особенно артистке нравилась его песня «Милая моя далеко». Звезда не может вспомнить, когда впервые наткнулась на его творчество.

«Наверное, где-то на прилавке заметила его кассету. Я и во внешность его влюбилась. Он был такой миленький», — поделилась исполнительница.

Zivert отметила, что до сих пор не знакома с Губиным. Помимо данного артиста, ей также в подростковом возрасте нравилась группа «Звери».

«Я даже была на их концерте. Это было шедеврально», — рассказала звезда.

Zivert начала свою карьеру в 2017 году, когда представила свою дебютную композицию «Чак». В 2018-м она выпустила первый мини-альбом «Сияй». Артистка получила наибольшую известность после выхода песни «Life».