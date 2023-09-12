Канадская певица Граймс заявила, что ее бывший возлюбленный Илон Маск разослал фотографию ее кесарева сечения друзьям и родственникам. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на книгу журналиста Уолтера Айзексона.

Журналист Уолтер Айзексон, автор биографии Илона Маска, рассказал, что миллиардер сделал фото Граймс, когда ей делали кесарево сечение во время рождения сына X Æ A-XII. После этого Маск отправил снимок друзьям и родственникам пары, в том числе отцу и братьям певицы.

«Он просто не понимал, почему я тогда так расстроилась», — сказала Граймс Айзексону.

В своей книге журналист также рассказал о третьем ребенке Илона Маска и Граймс. По словам журналиста, мальчика зовут Техно Механиус, и он носит прозвище Тау. Возраст ребенка не разглашается.

Вместе с Техно Механиусом у Илона Маска есть десять биологических детей от трех разных женщин. От первого брака с писательницей Джастин Уилсон у предпринимателя родились двойняшки Гриффин и Ксавьер, и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. Также у Маска есть сын Экс Эш Эй-Твелв и дочь Экза Дарк Сайдерил от брака с Граймс. Кроме того, в июле 2022 года стало известно о внебрачных близнецах от одного из топ-менеджеров компании Tesla Шивон Зилис.