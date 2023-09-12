Известный телеведущий рассказал о своем неизлечимом заболевании

Известный британский телеведущий Алистер Стюарт заявил, что болен деменцией. О неизлечимом недуге он рассказал в эфире телеканала GB News, с которым сотрудничал до марта 2023 года.

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«Самая драматичная часть истории заключается в том, что примерно шесть-девять месяцев назад я стал чувствовать себя, как я люблю говорить, немного сбитым с толку», — рассказал Стюарт своей бывшей соведущей по программе «Алистер Стюарт и друзья», журналистке Камилле Томини.

Он отметил, что испытывал подобное состояние, когда выполнял несложные бытовые операции, такие как шнуровка ботинок или завязывание галстука.

Подобные симптомы заставили телеведущего обратиться к врачу. Специалист заявил Стюарту, что он пережил несколько микроинсультов, и диагностировал пациенту раннюю стадию сосудистой деменции.

«Я понятия не имел, что пережил это», — признался журналист.

Стюарт добавил, что из-за болезни у него появились новые привычки. Так, телеведущий стал чаще вести заметки из-за проблем с краткосрочной памятью, а также решать головоломки, чтобы поддерживать активность мозга.

В 2020 году Стюарт был уволен с должности ведущего программы ITV News после 40 лет работы. Причиной послужила публикация телеведущего в социальной сети X (бывшая Twitter), содержащая цитату Уильяма Шекспира, которую сочли расистской.