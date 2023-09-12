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Филипп Киркоров показал тело спустя месяцы после пластики у Хайдарова

Российский певец Филипп Киркоров показал тело спустя месяцы после пластической операции в новом выпуске программы «Осторожно: Собчак». Соответствующие кадры появились официальном на YouTube-канале.

Филипп Киркоров показал тело спустя месяцы после пластики у Хайдарова
© Lenta.ru

В интервью Ксении Собчак, посвященном скандалу, который связан с хирургом Тимуром Хайдаровым, 56-летний поп-исполнитель предстал в бирюзовой клетчатой рубашке, голубых штанах и белом лонгсливе. При этом в видео певец продемонстрировал шесть кубиков пресса в области живота и упругую грудь.

Киркоров снял кепку, отметив, что у него сохранились натуральные седые волосы.

«А то запустили слух, что у меня парик, слышишь? Нормально вообще?» — возмутился он.

Помимо этого, артист уточнил, что некоторые зоны в области тела нуждаются в коррекции.

«Объемы-то ушли, а кожа, к сожалению, очень долго подтягивается. А времени на долго у меня нет, поэтому у меня есть всякие процедуры косметологические, которые позволят лишнее немного убрать», — пояснил он.

Ранее в сентябре звездного хирурга Тимура Хайдарова просили продать биоматериал российского певца Филиппа Киркорова после пластики. Известно, что после операции Киркорова поклонники попросили врача продать им кусок жира или плоти исполнителя.

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