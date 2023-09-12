Ксения Собчак спровоцировала слухи о пластике груди

Журналистка Ксения Собчак появилась на публике в откровенном наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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После выхода интервью в шоу "Осторожно: Собчак" с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым телеведущая появилась на завтраке в своем ресторане в Москве. Для выхода она выбрала корсетный топ и брюки. Наряд подчеркнул изменившуюся грудь Ксении Собчак. Несколько дней назад поклонники уже заподозрили ее в пластике после публикации фото из Турции.

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"У Ксении новая грудь? Классно", "Увеличила бюст?", "Искусственная грудь напоказ", — написали пользователи соцсетей.

На днях Ксения Собчак раскритиковала Викторию Боню за первые фотографии после пластической операции. Телеведущая опубликовала в личном блоге фотографию Бони после пластической операции и кадр из мультфильма "Свинка Пеппа". Поклонники поддержали Собчак и написали в комментариях свое мнение.