«Голос сел». Певица Слава – о конфликте с Хайдаровым

Певица Слава отказалась в беседе с Telegram-каналом «Звездач» обсуждать конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Слава объяснила, что у нее начались проблемы со здоровьем после начала разбирательств с Хайдаровым. По словам звезды, у нее сел голос из-за хирурга.

«Грудь упала, а голос сел», — отметила артистка.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.