Гороскоп на 13 сентября 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Излишняя энергичность и напористость могут оттолкнуть потенциальных деловых партнеров. У вас в результате получится нечто выдающиеся, но не все окружающие разделяют такую уверенность, не стоит насильно их в этом переубеждать. Поменяйте тактику, старайтесь более спокойно и аргументированно доносить информацию. ТЕЛЬЦЫ Возможно, пришло время, когда вы захотите поменять не только место работы, но и сменить вид деятельности. Действительно, в скором времени вы найдете такое предложение, которое полностью вас устроит. Постарайтесь на некоторое время отказаться от лишних трат, вас ожидают кратковременные перебои с финансовыми поступлениями, но скоро все наладится. БЛИЗНЕЦЫ Сегодня очень хороший день для мужчин, их энергичность и работоспособность творят чудеса. Нет таких задач сегодня, решение которых было бы им не под силу. А вот у женщин как раз все наоборот, и особую осторожность нужно проявлять при совершении финансовых сделок или при крупных покупках. Откажитесь от посещения многолюдных мест. РАКИ Вы очень любите доказывать свою правоту, а ваши советы похожи на указания. Сегодня стоит избавиться от этой привычки. Ваше постоянное вмешательство многих сильно раздражает, и может вспыхнуть конфликт, который продлится очень долго. Помимо этого, в этот день удача вас ждет в любви, так что переключите внимание сегодня на свою личную жизнь. ЛЬВЫ Сегодня постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, очень легко можете испортить отношения как с близкими людьми, так и с партнерами по бизнесу. Не отвлекайтесь на пустяки, также не стоит начинать новых проектов, вам просто необходимо закрыть все текущие дела, иначе они вам доставят массу неприятных моментов. ДЕВЫ Отнеситесь внимательно к своему здоровью. Если чувствуете, что есть проблемы, посетите врача, пройдите все назначенные вам медицинские процедуры. Сегодня существует высокий риск осложнений из-за запущенного заболевания. Постарайтесь дать себе отдых, приведите мысли в порядок, по возможности посетите храм и больше времени проводите на свежем воздухе. ВЕСЫ Ваш подход к работе, красноречие, бьющая через край энергия притягивают к вам окружающих. Сегодня с легкостью будут даваться переговоры. Ваша решительность обескураживает людей, и вы легко добиваетесь своих целей. Продолжайте в том же духе, ваши задумки и идеи с легкостью воплотятся в жизнь. СКОРПИОНЫ Очень удачный день в профессиональном плане. Вы добьетесь признания и получите шанс ступить на следующую ступень карьерной лестницы. Успешно проведенные переговоры дадут вам шанс запустить новый проект, который вы готовили долгое время. А вот чужие советы вам сегодня могут очень сильно навредить и сбить с намеченного курса. СТРЕЛЬЦЫ Сегодня стоит остерегаться интриг и открытой зависти. Чтобы этого избежать, постарайтесь держать при себе ваши планы и наработки, не рассказывайте о них никому. Этим действием вы отведете от себя разговоры и осуждения, а если все-таки это произойдет, молчите и не отвечайте на нападки, вы знаете цель и намеченный курс, и никто не должен вас с него сбить. КОЗЕРОГИ Благоприятный день, особенно для мужчин, занятых коммерцией. Их ожидают отличные контракты, которые принесут существенную прибыль. Хорошее время для деловых поездок и переговоров. Женщины должны быть предельно осторожны сегодня. Вероятность обмана крайне высока. Не стоит совершать сегодня крупные покупки, вкладывать деньги. Избегайте мест скопления большого количества людей. ВОДОЛЕИ Женщины будут сегодня окружены мужским вниманием. Покажите все свои таланты, обаяние и интеллект, тогда для вас не будет существовать никаких преград в достижении целей. У мужчин намеченные планы нарушит неожиданная и очень приятная встреча с давним приятелем. В связи с этим отличный вечер в приятной компании вам обеспечен. РЫБЫ Вы будете полны оптимизма и веры в будущее. В ваших силах оказать помощь родным, решить проблемы, которые им кажутся неподъемными, вам это ничего не будет стоить. Ваши необдуманные поступки могут навредить окружающим, будьте осмотрительнее и добрее к людям, ваше добро вернется к вам.