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76-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию

Арнольд Шварценеггер, американский актер, бодибилдер и политик, перенес на ушедшей неделе очередное оперативное вмешательство.

Шварценеггер перенес экстренную операцию
© globallookpress.com

Как передает TMZ, сославшись на источник, связанный с Арнольдом, "Терминатор", легенда жанрового кино, был вынужден прервать тренировки и "лечь под нож" из-за проблемы с рукой.

Уточнено: у экс-губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. Пострадала правая рука спортсмена. Сейчас на нее наложена повязка.

Отмечено, что чуть ранее Арнольд опубликовал на своем личном канале видео, где рассказал, что в 2018 году был буквально на пороге смерти, когда "рутинная инвазивная процедура" по замене сердечного клапана пошла не по плану.