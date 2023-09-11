Шварценеггер перенес экстренную операцию

Как передает TMZ, сославшись на источник, связанный с Арнольдом, "Терминатор" , легенда жанрового кино, был вынужден прервать тренировки и "лечь под нож" из-за проблемы с рукой.

Уточнено: у экс-губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. Пострадала правая рука спортсмена. Сейчас на нее наложена повязка.

Отмечено, что чуть ранее Арнольд опубликовал на своем личном канале видео, где рассказал, что в 2018 году был буквально на пороге смерти, когда "рутинная инвазивная процедура" по замене сердечного клапана пошла не по плану.