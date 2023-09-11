76-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию
Арнольд Шварценеггер, американский актер, бодибилдер и политик, перенес на ушедшей неделе очередное оперативное вмешательство.
Как передает TMZ, сославшись на источник, связанный с Арнольдом, "Терминатор", легенда жанрового кино, был вынужден прервать тренировки и "лечь под нож" из-за проблемы с рукой.
Уточнено: у экс-губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. Пострадала правая рука спортсмена. Сейчас на нее наложена повязка.
Отмечено, что чуть ранее Арнольд опубликовал на своем личном канале видео, где рассказал, что в 2018 году был буквально на пороге смерти, когда "рутинная инвазивная процедура" по замене сердечного клапана пошла не по плану.