Кристина Асмус намекнула на скорую свадьбу

Актриса Кристина Асмус на протяжении семи лет была замужем за комиком Гариком Харламовым. В 2014 году у артистов родилась дочь Анастасия. Звезды сообщили о своем разводе в середине 2020 года.

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Сейчас Харламов счастлив в отношениях с актрисой Екатериной Ковальчук. А Асмус закрутила роман с коллегой Романом Евдокимовым.

Сегодня в блоге звезда выложила снимок, на котором показала себя в свадебном платье.

«Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… может, и не только там» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она.