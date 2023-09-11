Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после ДТП

После аварии 5 августа советская и российская актриса кино и телевидения, певица Лада Дэнс принципиально не давала интервью, не хотела общаться с прессой и не появлялась на публике. Но она сделала исключение ради своего давнего друга телеведущего Андрея Малахова.

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Спустя месяц после аварии Дэнс продолжала проходить реабилитацию и занималась восстановлением здоровья. Впервые на телевидении она появилась 11 сентября в студии телеканала «Россия 1». Оказалось, что актриса отказалась выходить на публику на костылях.

— Если не буду скакать постоянно, то мне еще около месяца лечения. Но мне работать надо, я же кормилец в семье. Много потеряла уже, — призналась певица.

Дэнс рассказала, что у нее постоянно проходят занятия по лечебной физкультуре. После происшествия ей также пришлось заняться лицом, потому что на лбу у знаменитости был серьезный шов, но сейчас актриса уже привыкла к нему.

— Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась, — поделилась Лада.