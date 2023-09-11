Хаматова заменила Чичерину в песне «Би-2» «Мой рок-н-ролл»

В столице Латвии на площадке «Арена Рига» выступила российская группа «Би-2». Об этом сообщили балтийские СМИ.

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На сцену, в частности, вышла актриса Нового Рижского театра Чулпан Хаматова, в 2022 году переехавшая в Ригу из России. Хаматова, недавно сдавшая экзамен на знание латвийского языка, поздоровалась с публикой по-латышски и заменила певицу Юлию Чичерину в хите группы «Мой рок-н-ролл».

Концерт «Би-2» в Риге откладывался в течение трех лет из-за пандемии и сложностей с визами для россиян. Во время выступления коллектив представил свой новый альбом «Я двигаюсь дальше».

В ближайшие два месяца «Би-2» собираются посетить с концертами 17 стран.

В мае Минюст России признал иностранным агентом солиста российской рок группы «Би 2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева. Согласно сообщению ведомства, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.