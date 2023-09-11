Лорак призвала СМИ прекратить распространять фейки о ее военной помощи ВСУ

Певица Ани Лорак призвала не втягивать ее в политические скандалы. В личном блоге артистка отметила, что сама знает, кому ей стоит помогать во время спецоперации.

— В последнее время ужасаюсь количеством лживой информации о себе. Еще в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам с Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров, — призналась Лорак.

При этом певица отметила, что не собирается никому оказывать военную помощь, так как это противоречит ее убеждениям.

Лорак уже не первый раз пытается напомнить поклонникам, что она певица, а не политик. В марте артистка прокомментировала обвинения в ее адрес в сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины. По ее словам, некие политические деятели якобы хотели использовать ее в своих целях.