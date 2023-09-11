Тимур Родригез разводится
Комик, шоумен и актер Тимур Родригез решил сообщить новость о своем расставании с женой Анной "из первых рук".
После 16 лет брака супруги приняли решение развестись, сообщил он в своем аккаунте запрещенной в РФ социальной сети.
"Мы с Аней больше не вместе.Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем", - написал он.
Анна и Тимур поженились в августе 2007 года, пара воспитывает двух сыновей - Даниэля и Мигеля 10 и 14 лет.