Тимур Родригез разводится

"Мы с Аней больше не вместе.Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем", - написал он.