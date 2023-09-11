Успенская раскритиковала новый трек Моргенштерна* в жанре шансон

«Сегодня я послушала новую песню Моргенштерна в стиле шансон. Шансоном это назвать сложно, скорее дешевая пародия. Он думал, что это просто, вот так взять и влезть в жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой», — написала Успенская.