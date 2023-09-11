Фанатка SHAMAN упала в обморок во время его концерта

Поклонница российского исполнителя Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, упала в обморок во время его концерта на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Видео с выступления было опубликовано в Telegram-канале «Неопра, блин!».

Во время исполнения песни «Мед» артист решил пригласить одну из зрительниц концерта на сцену и станцевать с ней. Выбранная исполнителем девушка начала взаимодействовать с певцом, однако сильно переволновалась и потеряла сознание на глазах у других зрителей. На опубликованных кадрах видно, как охрана прибегает на сцену и уносит поклонницу SHAMAN в бессознательном состоянии за кулисы на руках, после чего исполнитель продолжает выступление.

Позже в своем Telegram-канале Дронов сообщил, что с его поклонницей все в порядке: «Просто немного переволновалась, да и на "Газпром-Арене", думаю, вы заметили, было жарковато. Не переживайте, ей помогли уйти за кулисы и оказали необходимую помощь».