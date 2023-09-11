В 43 года, не выходя из комы, умер российский рэпер Эйсик

Скончался российский рэпер Эйсик. Артист умер на 44-м году жизни. Сообщение об этом появилось на странице артиста "ВКонтакте".

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Отмечено, что исполнитель "вел здоровый образ жизни, но много лет жил с высоким артериальным давлением". 6 сентября болезнь рэпера достигла пика - "на фоне гипертонии у него произошел геморрагический инсульт".

Артисту была сделана операция, он провел в коме три дня и 10 сентября в 5:40 утра скончался.

Тело Эйсика будет перевезено и захоронено на родине - в Краснодаре.

Артист начал музыкальную карьеру в 1999 году. Сотрудничал с "Кастой", Смоки Мо, другими исполнителями. Дебютный альбом - "Солнечное сплетение" - выпустил в 2005 году, в 2007-м вышел его "Город Солнца".