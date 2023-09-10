Боня объяснила, почему после пластики странно выглядит

Виктория Боня решила объяснить, почему ее внешность так сильно изменилась после пластики, поскольку на днях к ней на улице подошла поклонница, сообщившая, что узнала ее только по фирменной кепке.

Операция Виктории, по ее словам, длилась 14 часов. Пластический хирург сделал ей подтяжку лица, изменил форму глаз, вставил импланты в скулы и увеличил жиром губы. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Сейчас звезда толком не может улыбаться - половина верхней губы у нее потеряла чувствительность и не двигается. Потребуются месяцы для ее восстановления.

Форма носа изменилась потому, что для выправления носогубных складок под кожу были помещены специальные гранулы. Боня уверена, что через некоторое время ее нос примет прежние очертания.